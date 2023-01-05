В Улан-Удэ стартуют «Весёлые каникулы»
Развлечения пройдут в парках
Сегодня, 5 января, в парках Улан-Удэ начинаются «Весёлые каникулы». Об этом сообщили в администрации города.
Новогодние каникулы в парках имени Жанаева, имени Орешкова, «Юбилейный», «Кристальный» пройдут с 5 по 8 января.
Ежедневно в 15:00 в парках пройдут игровые программы с аниматорами, для участников сладкие призы и хорошее настроение.
Как сообщал «Байкал-Daily», новогодние игры перенесли на день позже из-за жгучих морозов
. Развлечения в парках планировалось проводить с 4 по 8 января.
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