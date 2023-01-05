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Жители Бурятии не жаловались на новогодние подарки

Жители Бурятии не жаловались на новогодние подарки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике подвели итоги «горячей линии»

С 5 по 16 декабря 2022 года управление Роспотребнадзора по Бурятии проводило «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбору новогодних подарков.

Специалисты управления консультировали по вопросам действующего законодательства в сфере санитарного законодательства; защиты прав потребителей; а также требований технических регламентов, касающихся качества и безопасности детских товаров. Всем обратившимся гражданам даны соответствующие разъяснения.

Большинство вопросов касались организации и проведения праздничных новогодних мероприятий в образовательных организациях для детей, качества и безопасности сладких подарков, карнавальной одежды и новогодних костюмов.

Во время работы «горячей линии» обращений и жалоб на качество детских товаров не поступало, сообщили в пресс-службе управления. 
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