Жители Бурятии не жаловались на новогодние подарки

В республике подвели итоги «горячей линии»



С 5 по 16 декабря 2022 года управление Роспотребнадзора по Бурятии проводило «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбору новогодних подарков.



Специалисты управления консультировали по вопросам действующего законодательства в сфере санитарного законодательства; защиты прав потребителей; а также требований технических регламентов, касающихся качества и безопасности детских товаров. Всем обратившимся гражданам даны соответствующие разъяснения.



Большинство вопросов касались организации и проведения праздничных новогодних мероприятий в образовательных организациях для детей, качества и безопасности сладких подарков, карнавальной одежды и новогодних костюмов.



Во время работы «горячей линии» обращений и жалоб на качество детских товаров не поступало, сообщили в пресс-службе управления.

