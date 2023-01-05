05 января

04 января

Популярное

82-летняя жительница Бурятии присоединилась шествию по скандинавской ходьбе

82-летняя жительница Бурятии присоединилась шествию по скандинавской ходьбе
Общество,  Фото:Администрация МО СП "Сосново-Озерское"
Мероприятие прошло в Еравнинском районе

4 января в селе Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии состоялось ежегодное шествие по скандинавской ходьбе. В мероприятии участвовали все желающие, самой возрастной оказалась 82-летняя участница. К шествию присоединилась гость из села Романовка Ханда Данзановна Жигмитова.


Эта традиция начата в 2015 году по инициативе главы поселения Этигела Бадмаевича Дондокова и получила поддержку ТОС «Улан-Еравна».

- Благодарим сторонников здорового образа жизни за активную жизненную позицию, - обратились в администрации сельского поселения «Сосново-Озерское». 

скандинавская ходьба пенсионеры ЗОЖ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители Бурятии не жаловались новогодние подарки
Жители Бурятии не жаловались новогодние подарки
Общество, 05.01.2023
В республике подвели итоги «горячей линии»
Было — стало: «Техас»? «Чикаго»? «Забота»!
Было — стало: «Техас»? «Чикаго»? «Забота»!
Общество, 05.01.2023
— А помните, за удинским мостом справа был Техас?
— Не Техас, а Чикаго!
В Бурятии в новогодние выходные задержали 80 пьяных водителей
В Бурятии в новогодние выходные задержали 80 пьяных водителей
Общество, 05.01.2023
Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов к соблюдению ПДД 
В Улан-Удэ к детям пришёл пожарный Дед Мороз
В Улан-Удэ к детям пришёл пожарный Дед Мороз
Общество, 05.01.2023
Многодетным семьям вручили пожарные извещатели
В Бурятии пообещали -30 градусов
В Бурятии пообещали -30 градусов
Общество, 05.01.2023
В республике сохранятся сильные морозы

В Бурятии лоси перемещаются по нацпарку в поисках пищи
В Бурятии лоси перемещаются по нацпарку в поисках пищи
Общество, 04.01.2023
Специалисты рассказали, с чем связаны их сезонные миграции
Суровые морозы в Бурятии отступят к Рождеству
Суровые морозы в Бурятии отступят к Рождеству
Общество, 04.01.2023
Жителям республики пообещали двухдневное потепление

Улан-удэнцам объяснили, куда жаловаться на переполненные баки
Улан-удэнцам объяснили, куда жаловаться на переполненные баки
Общество, 04.01.2023
В праздники мусорные контейнеры в городе ломятся от отходов
В столице Бурятии сотрудники колонии поздравили онкобольных детей
В столице Бурятии сотрудники колонии поздравили онкобольных детей
Общество, 04.01.2023
Ребятишкам вручили мягкие игрушки и сладкие подарки
В центре Улан-Удэ вновь появится рождественский вертеп
В центре Улан-Удэ вновь появится рождественский вертеп
Общество, 04.01.2023
Его оборудуют около Свято-Одигитриевского собора
В Улан-Удэ за месяц родилось более 350 детей
В Улан-Удэ за месяц родилось более 350 детей
Общество, 04.01.2023
Мальчиков в декабре было больше, чем девочек
В Бурятии трёх пропавших человек нашли мёртвыми
В Бурятии трёх пропавших человек нашли мёртвыми
Общество, 04.01.2023
Волонтёры продолжают поиски ещё шести жителей республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^