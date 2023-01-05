82-летняя жительница Бурятии присоединилась шествию по скандинавской ходьбе

Мероприятие прошло в Еравнинском районе
4 января в селе Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии состоялось ежегодное шествие по скандинавской ходьбе. В мероприятии участвовали все желающие, самой возрастной оказалась 82-летняя участница. К шествию присоединилась гость из села Романовка Ханда Данзановна Жигмитова.
Эта традиция начата в 2015 году по инициативе главы поселения Этигела Бадмаевича Дондокова и получила поддержку ТОС «Улан-Еравна».
- Благодарим сторонников здорового образа жизни за активную жизненную позицию, - обратились в администрации сельского поселения «Сосново-Озерское».
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Мероприятие прошло в Еравнинском районе
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