В Бурятии в новогодние выходные задержали 80 пьяных водителей

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов к соблюдению ПДД
В Бурятии с 31 декабря по 3 января сотрудники ГИБДД выявили 1151 нарушение ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 80 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения, 12 автомобилистов отказались от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения.
Ещё 15 водителей задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения освидетельствования.
За это же время на дорогах Бурятии произошло 83 дорожно-транспортных происшествия с механическими повреждениями, в том числе 8 ДТП с пострадавшими, в результате которых ранены 10 человек, двое погибли.
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