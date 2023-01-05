В Бурятии в новогодние выходные задержали 80 пьяных водителей

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов к соблюдению ПДД



В Бурятии с 31 декабря по 3 января сотрудники ГИБДД выявили 1151 нарушение ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 80 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения, 12 автомобилистов отказались от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения.



Ещё 15 водителей задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения освидетельствования.



За это же время на дорогах Бурятии произошло 83 дорожно-транспортных происшествия с механическими повреждениями, в том числе 8 ДТП с пострадавшими, в результате которых ранены 10 человек, двое погибли.

