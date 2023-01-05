05 января

04 января

Популярное

В Улан-Удэ к детям пришёл пожарный Дед Мороз

В Улан-Удэ к детям пришёл пожарный Дед Мороз
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Многодетным семьям вручили пожарные извещатели

Во время новогодних каникул Дед Мороз и Снегурочка вместе с инспекторами государственного пожарного надзора посетили многодетные семьи в Улан-Удэ.

- В каждом доме ждали с нетерпением сказочных персонажей. Дедушка и его внучка поздравили ребят с праздниками и вручили подарки. В свою очередь ребята рассказывали стихотворения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Помимо этого, сотрудники МЧС России напомнили об основных рисках при возникновении пожаров в быту. Особый акцент был сделан на необходимости организации безопасного досуга детей.

- Проводим инструктажи, также в рамках профилактической акции вручили пожарные извещатели, предназначенные для раннего обнаружения возгорания. Всего в 2022 году в Улан-Удэ вручены 123 таких извещателя, - сказала Людмила Марказова, дознаватель ОНДПР Улан-Удэ ГУ МЧС России по Бурятии.
МЧС дети Дед Мороз пожарная безопасность

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии в новогодние выходные задержали 80 пьяных водителей
В Бурятии в новогодние выходные задержали 80 пьяных водителей
Общество, 05.01.2023
Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов к соблюдению ПДД 
В Улан-Удэ к детям пришёл пожарный Дед Мороз
В Улан-Удэ к детям пришёл пожарный Дед Мороз
Общество, 05.01.2023
Многодетным семьям вручили пожарные извещатели
В Бурятии пообещали -30 градусов
В Бурятии пообещали -30 градусов
Общество, 05.01.2023
В республике сохранятся сильные морозы

В Бурятии лоси перемещаются по нацпарку в поисках пищи
В Бурятии лоси перемещаются по нацпарку в поисках пищи
Общество, 04.01.2023
Специалисты рассказали, с чем связаны их сезонные миграции
Суровые морозы в Бурятии отступят к Рождеству
Суровые морозы в Бурятии отступят к Рождеству
Общество, 04.01.2023
Жителям республики пообещали двухдневное потепление

Улан-удэнцам объяснили, куда жаловаться на переполненные баки
Улан-удэнцам объяснили, куда жаловаться на переполненные баки
Общество, 04.01.2023
В праздники мусорные контейнеры в городе ломятся от отходов
В столице Бурятии сотрудники колонии поздравили онкобольных детей
В столице Бурятии сотрудники колонии поздравили онкобольных детей
Общество, 04.01.2023
Ребятишкам вручили мягкие игрушки и сладкие подарки
В центре Улан-Удэ вновь появится рождественский вертеп
В центре Улан-Удэ вновь появится рождественский вертеп
Общество, 04.01.2023
Его оборудуют около Свято-Одигитриевского собора
В Улан-Удэ за месяц родилось более 350 детей
В Улан-Удэ за месяц родилось более 350 детей
Общество, 04.01.2023
Мальчиков в декабре было больше, чем девочек
В Бурятии трёх пропавших человек нашли мёртвыми
В Бурятии трёх пропавших человек нашли мёртвыми
Общество, 04.01.2023
Волонтёры продолжают поиски ещё шести жителей республики
В Улан-Удэ кадеты покатались на патрульном авто с Дедом Морозом-спецназовцем
В Улан-Удэ кадеты покатались на патрульном авто с Дедом Морозом-спецназовцем
Общество, 04.01.2023
Зимний волшебник вручил ребятишкам новогодние подарки

Улан-удэнцы на праздниках замерзают в своих квартирах
Улан-удэнцы на праздниках замерзают в своих квартирах
Общество, 04.01.2023
В некоторых многоэтажках похолодало до 16°С
Жителям Бурятии рассказали, как не отравиться в новогодние праздники
Жителям Бурятии рассказали, как не отравиться в новогодние праздники
Общество, 04.01.2023
Специалисты советуют быть осторожнее с домашними морсами и холодцом
В Бурятии школьники примерили бронежилеты и каски
В Бурятии школьники примерили бронежилеты и каски
Общество, 04.01.2023
Полицейские устроили для них «День открытых дверей»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^