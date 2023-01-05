Многодетным семьям вручили пожарные извещатели
Во время новогодних каникул Дед Мороз и Снегурочка вместе с инспекторами государственного пожарного надзора посетили многодетные семьи в Улан-Удэ.
- В каждом доме ждали с нетерпением сказочных персонажей. Дедушка и его внучка поздравили ребят с праздниками и вручили подарки. В свою очередь ребята рассказывали стихотворения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Помимо этого, сотрудники МЧС России напомнили об основных рисках при возникновении пожаров в быту. Особый акцент был сделан на необходимости организации безопасного досуга детей.
- Проводим инструктажи, также в рамках профилактической акции вручили пожарные извещатели, предназначенные для раннего обнаружения возгорания. Всего в 2022 году в Улан-Удэ вручены 123 таких извещателя, - сказала Людмила Марказова, дознаватель ОНДПР Улан-Удэ ГУ МЧС России по Бурятии.
В Улан-Удэ к детям пришёл пожарный Дед Мороз
Общество, Фото:
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