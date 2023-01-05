В Бурятии пообещали -30 градусов

В республике сохранятся сильные морозы





В четверг, 5 января, в Бурятии по-прежнему будет очень холодно. Днём по республике ожидается от -20 до -25, местами – от -25 до -30, а вот по Прибайкалью – от -10 до -15 градусов. Синоптики обещают небольшой снег. Ветер восточный, 3-8 м/с с порывами до 13 м/с.В Улан-Удэ без осадков. В дневное время в столице – от -23 до -25 градусов. Ветер восточный, 4-9 м/с.