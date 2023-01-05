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В Бурятии пообещали -30 градусов

В Бурятии пообещали -30 градусов
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
В республике сохранятся сильные морозы

В четверг, 5 января, в Бурятии по-прежнему будет очень холодно. Днём по республике ожидается от -20 до -25, местами – от -25 до -30, а вот по Прибайкалью – от -10 до -15 градусов. Синоптики обещают небольшой снег. Ветер восточный, 3-8 м/с с порывами до 13 м/с.

В Улан-Удэ без осадков. В дневное время в столице – от -23 до -25 градусов. Ветер восточный, 4-9 м/с. 
морозы погода Улан-Удэ Бурятия

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