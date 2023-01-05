В республике сохранятся сильные морозы
В Улан-Удэ без осадков. В дневное время в столице – от -23 до -25 градусов. Ветер восточный, 4-9 м/с.
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05 января
04 января
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В Бурятии пообещали -30 градусов
Общество, Фото:
В республике сохранятся сильные морозы
В Улан-Удэ без осадков. В дневное время в столице – от -23 до -25 градусов. Ветер восточный, 4-9 м/с.
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