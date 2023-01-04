Улан-удэнцам объяснили, куда жаловаться на переполненные баки

В праздники мусорные контейнеры в городе ломятся от отходов
В новогодние каникулы региональный оператор по обращению с отходами – компания «ЭкоАльянс» – работает в усиленном режиме. Об этом сообщил её директор Дмитрий Дружинин.
- По статистике, на январских каникулах объём вывозимых отходов увеличивается в несколько раз, – написал он в своём telegram-канале. – Как правило, в продолжительные праздники люди начинают выносить больше мусора, и контейнеры переполняются практически сразу после вывоза.
В некоторые районы спецтехника, по его словам, заезжает два, а то – и три раза в день.
- Все поступающие от жителей заявки о переполнении баков стараемся отрабатывать оперативно, – заверил Дружинин. – На маршруты, где наблюдаются проблемы, отправляем дополнительные единицы техники. У нас консолидируется информация от всех управляющих компаний. Пытаемся не допускать переполнения в мусорных накопителях.
Тех, кто всё-таки столкнулся с такой проблемой, просят обращаться на горячую линию «ЭкоАльянса» по номеру 8 (3012) 379-195.
В праздники мусорные контейнеры в городе ломятся от отходов
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