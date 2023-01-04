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В центре Улан-Удэ вновь появится рождественский вертеп

В центре Улан-Удэ вновь появится рождественский вертеп
Общество,  Фото:pravoslavnaya-buryatiya.ru
Его оборудуют около Свято-Одигитриевского собора

Перед праздником Рождества Христова, который православные верующие будут отмечать в ближайшую субботу, 7 января, на территории Свято-Одигитриевского кафедрального собора в Улан-Удэ появится ледяной рождественский вертеп. Это композиция, напоминающая Вифлеемскую пещеру, в которой родился Богомладенец Христос и где происходили связанные с этим евангельские события.

То, что вертеп оборудуют около храма, «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

- Да, вертеп будет обязательно. Всё уже готовится, и храм елями украшают, – отметили в епархии.

В прошлом году сооружение изготовили из блоков кристально чистого, голубоватого искрящегося льда. Верх ледяного грота венчала ледяная восьмиконечная рождественская звезда, а при подсветке всё сооружение сияло и искрилось. Внутри ледяную пещеру украсили охапками свежего душистого сена, а в её глубине расположились фигуры младенца Христа в яслях, Божией Матери, праведного Иосифа Обручника и волхвов.

Однако несколько дней спустя окружающие эти фигуры сооружения изо льда «обклеили» монетами, из-за чего вертеп потерял свою первоначальную красоту. Улан-удэнцы задались вопросом, зачем это вообще потребовалось делать. «Чем только думают люди?», «Новый вид религии – бескультурье», «Православный храм же, зачем монетки? Понимаю, когда на пожертвования... А так облепить. Зачем?», «Когда подумал, что тупее не бывает, а тут бац – бывает», – возмущались горожане. 
Рождество Христово Праздники православие

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