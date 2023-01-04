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В Улан-Удэ за месяц родилось более 350 детей

В Улан-Удэ за месяц родилось более 350 детей
Общество,  Фото:Pixabay.com
Мальчиков в декабре было больше, чем девочек

В декабре ушедшего 2022 года в столице Бурятии на свет появился 351 ребёнок. Об этом сообщили в городском перинатальном центре.

Среди новорождённых оказалось 178 мальчиков и 173 девочки. Самый крупный малыш родился с весом более 5 килограммов, а самый лёгкий – 995 граммов.

дети перинатальный центр

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