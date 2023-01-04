В Улан-Удэ за месяц родилось более 350 детей

Мальчиков в декабре было больше, чем девочек





В декабре ушедшего 2022 года в столице Бурятии на свет появился 351 ребёнок. Об этом сообщили в городском перинатальном центре.Среди новорождённых оказалось 178 мальчиков и 173 девочки. Самый крупный малыш родился с весом более 5 килограммов, а самый лёгкий – 995 граммов.