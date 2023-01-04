Мальчиков в декабре было больше, чем девочек
Среди новорождённых оказалось 178 мальчиков и 173 девочки. Самый крупный малыш родился с весом более 5 килограммов, а самый лёгкий – 995 граммов.
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04 января
03 января
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В Улан-Удэ за месяц родилось более 350 детей
Общество, Фото:
Мальчиков в декабре было больше, чем девочек
Среди новорождённых оказалось 178 мальчиков и 173 девочки. Самый крупный малыш родился с весом более 5 килограммов, а самый лёгкий – 995 граммов.
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