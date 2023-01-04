04 января

03 января

Популярное

В Бурятии трёх пропавших человек нашли мёртвыми

В Бурятии трёх пропавших человек нашли мёртвыми
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Волонтёры продолжают поиски ещё шести жителей республики

Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» из Бурятии рассказали о своей деятельности в декабре ушедшего 2022 года. Всего в первый месяц зимы они получили 55 заявок на поиск пропавших людей по всей республике.

Из этих 55-ти 46 обнаружили живыми. Ещё трое погибли, шестерых ищут. 

- Поиски тех, кто не найден, продолжаются – распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, – рассказали на официальной странице «ЛизаАлерт» по Бурятии во «ВКонтакте».


поиски поисковый отряд смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ кадеты покатались на патрульном авто с Дедом Морозом-спецназовцем
В Улан-Удэ кадеты покатались на патрульном авто с Дедом Морозом-спецназовцем
Общество, 04.01.2023
Зимний волшебник вручил ребятишкам новогодние подарки

Улан-удэнцы на праздниках замерзают в своих квартирах
Улан-удэнцы на праздниках замерзают в своих квартирах
Общество, 04.01.2023
В некоторых многоэтажках похолодало до 16°С
Жителям Бурятии рассказали, как не отравиться в новогодние праздники
Жителям Бурятии рассказали, как не отравиться в новогодние праздники
Общество, 04.01.2023
Специалисты советуют быть осторожнее с домашними морсами и холодцом
В Бурятии школьники примерили бронежилеты и каски
В Бурятии школьники примерили бронежилеты и каски
Общество, 04.01.2023
Полицейские устроили для них «День открытых дверей»
В Бурятии простятся с погибшим на СВО 32-летним военным
В Бурятии простятся с погибшим на СВО 32-летним военным
Общество, 04.01.2023
Его посмертно наградили орденом Мужества

Жителям Бурятии посоветовали срочно обновить «Госуслуги»
Жителям Бурятии посоветовали срочно обновить «Госуслуги»
Общество, 04.01.2023
Прежние версии приложения перестанут работать с 5 января
Россияне активно скупают мусор с берегов Байкала в онлайн-магазине
Россияне активно скупают мусор с берегов Байкала в онлайн-магазине
Общество, 04.01.2023
Среди самых популярных товаров оказались фантик от шоколадного батончика и пластиковая бутылка
Самолёты из Бурятии в Тыву стали летать чаще
Самолёты из Бурятии в Тыву стали летать чаще
Общество, 04.01.2023
С нового года число рейсов в Кызыл увеличилось до двух в неделю
Жители Забайкалья продолжают переезжать в Бурятию
Жители Забайкалья продолжают переезжать в Бурятию
Общество, 04.01.2023
Они перебираются в соседнюю республику на ПМЖ
В Бурятии в полтора раза снизилась заболеваемость ОРВИ
В Бурятии в полтора раза снизилась заболеваемость ОРВИ
Общество, 04.01.2023
Она пошла на спад в Улан-Удэ и практически во всех районах
Улан-удэнцев запугали прикормленные соседями бездомные собаки
Улан-удэнцев запугали прикормленные соседями бездомные собаки
Общество, 04.01.2023
Они заявили, что уже боятся ходить мимо бродячих псов
В Бурятии похолодает до -28 градусов
В Бурятии похолодает до -28 градусов
Общество, 04.01.2023
В некоторых районах республики пообещали снег 
Суточное число заражённых коронавирусом в Бурятии упало до минимума
Суточное число заражённых коронавирусом в Бурятии упало до минимума
Общество, 03.01.2023
За последние сутки COVID-19 выявили всего у пяти человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^