В Бурятии трёх пропавших человек нашли мёртвыми

Волонтёры продолжают поиски ещё шести жителей республики
Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» из Бурятии рассказали о своей деятельности в декабре ушедшего 2022 года. Всего в первый месяц зимы они получили 55 заявок на поиск пропавших людей по всей республике.
Из этих 55-ти 46 обнаружили живыми. Ещё трое погибли, шестерых ищут.
- Поиски тех, кто не найден, продолжаются – распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, – рассказали на официальной странице «ЛизаАлерт» по Бурятии во «ВКонтакте».
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