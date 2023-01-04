В Бурятии трёх пропавших человек нашли мёртвыми

Волонтёры продолжают поиски ещё шести жителей республики





Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» из Бурятии рассказали о своей деятельности в декабре ушедшего 2022 года. Всего в первый месяц зимы они получили 55 заявок на поиск пропавших людей по всей республике.Из этих 55-ти 46 обнаружили живыми. Ещё трое погибли, шестерых ищут.- Поиски тех, кто не найден, продолжаются – распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, – рассказали на официальной странице «ЛизаАлерт» по Бурятии во «ВКонтакте».