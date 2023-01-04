В Улан-Удэ кадеты покатались на патрульном авто с Дедом Морозом-спецназовцем

Зимний волшебник вручил ребятишкам новогодние подарки





Недавно трое пятиклассников из кадетского класса улан-удэнской СОШ № 47 встретились с Дедом Морозом «специального назначения». На Новый год они загадали желание прокатиться на патрульном автомобиле вневедомственной охраны Росгвардии и посмотреть, как работает группа задержания.Дедушка Мороз-спецназовец исполнил эту мечту. Правоохранители посадили школьников на борт и устроили для них небольшую экскурсию по микрорайону, рассказав о своей службе и объяснив устройство служебной машины, средств связи и спецсигналов.Кроме того, кадетам продемонстрировали, как росгвардейцы прибывают на место по сигналу тревоги и задерживают условного злоумышленника. Ребята смогли примерить экипировку экипажа вневедомственной охраны – шлем и бронежилет, отметив, что последний достаточно тяжёлый.На прощание росгвардейский Дед Мороз вручил кадетам новогодние подарки и пожелал им крепкого здоровья и успехов в учёбе и спорте.