04 января

03 января

Популярное

В Улан-Удэ кадеты покатались на патрульном авто с Дедом Морозом-спецназовцем

В Улан-Удэ кадеты покатались на патрульном авто с Дедом Морозом-спецназовцем
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Зимний волшебник вручил ребятишкам новогодние подарки

Недавно трое пятиклассников из кадетского класса улан-удэнской СОШ № 47 встретились с Дедом Морозом «специального назначения». На Новый год они загадали желание прокатиться на патрульном автомобиле вневедомственной охраны Росгвардии и посмотреть, как работает группа задержания.

Дедушка Мороз-спецназовец исполнил эту мечту. Правоохранители посадили школьников на борт и устроили для них небольшую экскурсию по микрорайону, рассказав о своей службе и объяснив устройство служебной машины, средств связи и спецсигналов.

Кроме того, кадетам продемонстрировали, как росгвардейцы прибывают на место по сигналу тревоги и задерживают условного злоумышленника. Ребята смогли примерить экипировку экипажа вневедомственной охраны – шлем и бронежилет, отметив, что последний достаточно тяжёлый.

На прощание росгвардейский Дед Мороз вручил кадетам новогодние подарки и пожелал им крепкого здоровья и успехов в учёбе и спорте.
Дед Мороз Росгвардия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ кадеты покатались на патрульном авто с Дедом Морозом-спецназовцем
В Улан-Удэ кадеты покатались на патрульном авто с Дедом Морозом-спецназовцем
Общество, 04.01.2023
Зимний волшебник вручил ребятишкам новогодние подарки

Улан-удэнцы на праздниках замерзают в своих квартирах
Улан-удэнцы на праздниках замерзают в своих квартирах
Общество, 04.01.2023
В некоторых многоэтажках похолодало до 16°С
Жителям Бурятии рассказали, как не отравиться в новогодние праздники
Жителям Бурятии рассказали, как не отравиться в новогодние праздники
Общество, 04.01.2023
Специалисты советуют быть осторожнее с домашними морсами и холодцом
В Бурятии школьники примерили бронежилеты и каски
В Бурятии школьники примерили бронежилеты и каски
Общество, 04.01.2023
Полицейские устроили для них «День открытых дверей»
В Бурятии простятся с погибшим на СВО 32-летним военным
В Бурятии простятся с погибшим на СВО 32-летним военным
Общество, 04.01.2023
Его посмертно наградили орденом Мужества

Жителям Бурятии посоветовали срочно обновить «Госуслуги»
Жителям Бурятии посоветовали срочно обновить «Госуслуги»
Общество, 04.01.2023
Прежние версии приложения перестанут работать с 5 января
Россияне активно скупают мусор с берегов Байкала в онлайн-магазине
Россияне активно скупают мусор с берегов Байкала в онлайн-магазине
Общество, 04.01.2023
Среди самых популярных товаров оказались фантик от шоколадного батончика и пластиковая бутылка
Самолёты из Бурятии в Тыву стали летать чаще
Самолёты из Бурятии в Тыву стали летать чаще
Общество, 04.01.2023
С нового года число рейсов в Кызыл увеличилось до двух в неделю
Жители Забайкалья продолжают переезжать в Бурятию
Жители Забайкалья продолжают переезжать в Бурятию
Общество, 04.01.2023
Они перебираются в соседнюю республику на ПМЖ
В Бурятии в полтора раза снизилась заболеваемость ОРВИ
В Бурятии в полтора раза снизилась заболеваемость ОРВИ
Общество, 04.01.2023
Она пошла на спад в Улан-Удэ и практически во всех районах
Улан-удэнцев запугали прикормленные соседями бездомные собаки
Улан-удэнцев запугали прикормленные соседями бездомные собаки
Общество, 04.01.2023
Они заявили, что уже боятся ходить мимо бродячих псов
В Бурятии похолодает до -28 градусов
В Бурятии похолодает до -28 градусов
Общество, 04.01.2023
В некоторых районах республики пообещали снег 
Суточное число заражённых коронавирусом в Бурятии упало до минимума
Суточное число заражённых коронавирусом в Бурятии упало до минимума
Общество, 03.01.2023
За последние сутки COVID-19 выявили всего у пяти человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^