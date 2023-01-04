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Жителям Бурятии рассказали, как не отравиться в новогодние праздники

Жителям Бурятии рассказали, как не отравиться в новогодние праздники
Общество,  Фото:Pixabay.com
Специалисты советуют быть осторожнее с домашними морсами и холодцом

Новогодние каникулы в разгаре. Именно в это время возрастает риск пищевых отравлений и острых кишечных инфекций. В республиканском управлении Роспотребнадзора решили напомнить, как безопасно провести праздники и избежать неприятностей со здоровьем.

Во-первых, покупайте продукты только в местах санкционированной торговли и обращайте при этом внимание на срок годности и условия их реализации.

Опасными могут оказаться кондитерские изделия с кремом, многокомпонентные салаты, состоящие из нескольких ингредиентов и заправленные сметаной или майонезом, полуфабрикаты из рубленого мяса, заливные блюда (в том числе – студень и холодец), а также домашние морсы и другие угощения, не подвергнутые повторной тепловой обработке.

- Обеспечьте качественную тепловую обработку блюд. Особенно внимательно отнеситесь к приготовлению тех, в состав которых входят мясо птицы и яйца, – отмечают в Роспотребнадзоре.

Овощи, фрукты, зелень, мясо и рыбу тщательно промывайте проточной водой. Во время готовки не забывайте о личной гигиене. Не стойте у плиты, если у вас появились признаки инфекционных заболеваний – температура, расстройство стула, тошнота, боль в животе и т. д.

Не смешивайте недавно приготовленную еду и оставшуюся после предыдущих застолий. Не следует долго сидеть за столом и злоупотреблять алкоголем. Соблюдайте очерёдность подачи блюд. Сначала – салаты и лёгкие закуски, затем более сытные варианты и горячее.

Лучше не запивать еду газировкой. Специалисты советуют заменить торты и пирожные фруктовыми салатами и желе. И не перегружайте организм – не отправляйтесь сразу из-за стола на горку или на каток.



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