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В Бурятии школьники примерили бронежилеты и каски

В Бурятии школьники примерили бронежилеты и каски
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Полицейские устроили для них «День открытых дверей»

В ОМВД России по Мухоршибирскому району состоялся «День открытых дверей». Сотрудники отдела по работе с личным составом встретились с учениками 8-х и 11-х классов.

В ближайшее время школьников ждут экзамены и выбор профессии. Чтобы помочь детям определиться с планами на будущее, полицейские рассказали им о преимуществах службы в органах внутренних дел.

Правоохранители подробно информировали будущих студентов и их родителей об особенностях службы, различных подразделениях полиции и социальных гарантиях. Учащиеся узнали, какие требования предъявляют к кандидатам. А ещё стражи порядка поговорили с выпускниками о поступлении в вузы системы МВД России, рассказали им о необходимых экзаменах и ответили на все интересующие школьников вопросы.

В конце встречи ребята с интересом примерили бронежилеты и каски. Некоторые признались, что после общения полицейскими всерьёз задумались о службе в органах внутренних дел.

школьники МВД Бурятии

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