В Бурятии школьники примерили бронежилеты и каски

Полицейские устроили для них «День открытых дверей»





В ОМВД России по Мухоршибирскому району состоялся «День открытых дверей». Сотрудники отдела по работе с личным составом встретились с учениками 8-х и 11-х классов.В ближайшее время школьников ждут экзамены и выбор профессии. Чтобы помочь детям определиться с планами на будущее, полицейские рассказали им о преимуществах службы в органах внутренних дел.Правоохранители подробно информировали будущих студентов и их родителей об особенностях службы, различных подразделениях полиции и социальных гарантиях. Учащиеся узнали, какие требования предъявляют к кандидатам. А ещё стражи порядка поговорили с выпускниками о поступлении в вузы системы МВД России, рассказали им о необходимых экзаменах и ответили на все интересующие школьников вопросы.В конце встречи ребята с интересом примерили бронежилеты и каски. Некоторые признались, что после общения полицейскими всерьёз задумались о службе в органах внутренних дел.