В Улан-Удэ ленивую «управляшку» заставили разобраться с коммунальной аварией

Директора УК оштрафовали на 50 тысяч рублей





Управляющая организация «Стекольное» долгое время не принимали меры по устранению коммунальной аварии в подвале многоквартирного дома № 7 на улице Силикатная в Улан-Удэ. Когда эту историю рассказали СМИ, ей заинтересовалась прокуратура Советского района.Надзорное ведомство провело проверку. В итоге директору ООО внесли представление, которое уже удовлетворили. С аварией разобрались, а виновного привлекли к дисциплинарной ответственности.Кроме того, руководителя «управляшки» оштрафовали на 50 тысяч рублей по части 3 статьи 14.1.3 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований»), сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.