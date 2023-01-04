В Улан-Удэ ленивую «управляшку» заставили разобраться с коммунальной аварией

Директора УК оштрафовали на 50 тысяч рублей
Управляющая организация «Стекольное» долгое время не принимали меры по устранению коммунальной аварии в подвале многоквартирного дома № 7 на улице Силикатная в Улан-Удэ. Когда эту историю рассказали СМИ, ей заинтересовалась прокуратура Советского района.
Надзорное ведомство провело проверку. В итоге директору ООО внесли представление, которое уже удовлетворили. С аварией разобрались, а виновного привлекли к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, руководителя «управляшки» оштрафовали на 50 тысяч рублей по части 3 статьи 14.1.3 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований»), сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Директора УК оштрафовали на 50 тысяч рублей
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