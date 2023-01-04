В Бурятии простятся с погибшим на СВО 32-летним военным

Его посмертно наградили орденом Мужества





В четверг, 5 января, в последний путь проводят 32-летнего военного из Бурятии, гвардии старшего лейтенанта Хышикто Данжурова. Он погиб во время проходящей на Украине специальной военной операции. Прощание с нашим земляком состоится в Кяхте. Траурная церемония начнётся в 14:00 в здании районного спортивного комплекса «Олимп».Хышикто Данжуров родился в Кяхте 10 февраля 1990 года и стал четвёртым ребёнком в семье. В 1996-ом пошёл в первый класс местной СОШ № 3, а с 1999-го по 2007-ой учился в Петропавловской средней школе №1, где и получил аттестат о среднем образовании.В школьные годы он был очень активным. Занимался спортом, являлся призёром волейбольного чемпионата района, чемпионом района и участником первенства республики по баскетболу, призёром районных соревнований по лёгкой атлетике. Принимал участие в летних юношеских сельских играх.После окончания СОШ в 2007 году поступил в Восточно-Сибирский университет технологии и управления и выучился на инженера-механика. В ноябре 2012-го ушёл в армию. Затем продолжил службу, и в июле 2014-го вступил в должность старшего наводчика воинской части № 69647.В ноябре 2016-го Данжурову приказом Минобороны РФ присвоили звание лейтенанта с назначением на должность командира взвода. В 2019-ом он стал старшим лейтенантом.Командование отзывается о нём как о грамотном и ответственном военнослужащем, который добросовестно выполнял свои обязанности. Вместе с сослуживцами Хышикто Николаевич участвовал в специальной военной операции, направленной на защиту Донецкой и Луганской народных республик, а также национальных интересов и безопасности России.Он отдал свою жизнь при выполнении поставленных задач, до конца оставаясь верным данной присяге. Нашего земляка посмертно наградили орденом Мужества. У него осталась любящая семья – отец, мать, старшие сёстры, старший брат, жена и двое детишек – дочь и сын, сообщается в вайбер-группе «Кяхта-инфо.24/7».