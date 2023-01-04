Жителям Бурятии посоветовали срочно обновить «Госуслуги»

Прежние версии приложения перестанут работать с 5 января
Недавно представители сайта «Госуслуги» призвали пользователей обновить мобильное приложение, чтобы не потерять к нему доступ. Информация об этом появилась и в вайбер-чатах районов Бурятии.
- Старые версии «Госуслуг» и «Госуслуг Авто» перестанут работать 5 января, – предупредили местных жителей. – Проверьте, актуальны ли те, что установлены на вашем телефоне. Для этого зайдите в магазин приложений и выберите «Госуслуги». Если активна кнопка «обновить», нажмите её – имеющаяся версия устарела и требует обновления.
Кроме того, пользователям посоветовали включить автообновление в настройках своего устройства, чтобы в дальнейшем не делать всё вручную. Новая версия «Госуслуг» для Android появилась 29 декабря, а для iOS – пять дней назад.
Прежние версии приложения перестанут работать с 5 января
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