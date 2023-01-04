Из-за жгучих морозов в улан-удэнских парках перенесли новогодние гуляния

Игры с аниматорами решили сдвинуть на день
С 4 по 7 января в парках имени Орешкова и Жанаева, а также «Юбилейный» и «Кристальный» запланировали
игровую программу под названием «Весёлые каникулы». Там четыре дня подряд с 15:00 до 16:00 хотели проводить игры с аниматорами и угощать всех сладостями.
Однако из-за сильных морозов развлечения решили перенести на более тёплые деньки. Об этом сообщили в дирекции по паркам. Программу сдвинули на 5-8 января.
- Ежедневно в 15:00 в парках будут проходить игровые программы с аниматорами. Участников ждут сладкие призы, – говорится на официальной странице дирекции во «ВКонтакте».
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