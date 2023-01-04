Россияне активно скупают мусор с берегов Байкала в онлайн-магазине

Среди самых популярных товаров оказались фантик от шоколадного батончика и пластиковая бутылка
Цены в онлайн-магазине кусаются. К примеру, за помятую пивную банку там просят 980 рублей, за ржавую ёмкость из-под собачьего корма – 483, а за стеклянную бутылку – 2140. Выброшенную баночку от детского питания оценили в 1860. Отдыхающие также оставляют после себя зубные щётки, упаковки от лапши быстрого приготовления или чипсов и тюбики от зубной пасты.
Ценник напрямую зависит оттого, какой ущерб тот или иной товар несёт окружающей среде. Время и особенности разложения разных вещей, стоимость их переработки и логистики рассчитали профессионалы. Самый опасный предмет и поэтому самый дорогой – пара батареек. Они «стоят» 10 560 рублей.
В «мусорном супермаркете» с момента его открытия сделали уже 738 «покупок», в том числе пять раз приобрели батарейки. Благодаря этому удалось собрать 286 тысяч 551 рубль. Об этом ТАСС рассказала общественница Дарья Винник.
- Наиболее активные покупатели – из Москвы и Санкт-Петербурга. В топ покупок входят фантик от батончика «Баунти», пластиковая бутылка и пачка из-под сигарет, – отметила она.