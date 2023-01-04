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Самолёты из Бурятии в Тыву стали летать чаще

Самолёты из Бурятии в Тыву стали летать чаще
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С нового года число рейсов в Кызыл увеличилось до двух в неделю

В наступившем 2023 году самолёты из Бурятии в Тыву будут летать дважды в неделю. Об этом сообщил в соцсетях генеральный директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

- Благодаря поддержке главы и правительства Бурятии увеличилось число рейсов «Улан-Удэ – Кызыл». Теперь они выполняются два раза в неделю, – написал руководитель воздушной гавани на своей странице во «ВКонтакте».

Полёты осуществляет авиакомпания «КрасАвиа». Прямое авиасообщение между двумя регионами открылось в мае. Первый самолёт прибыл из Тувы в Бурятию со стопроцентной загрузкой. Билет в одну сторону обойдётся примерно в 6 с половиной тысяч рублей, а для пассажиров младше 22 лет – в 2500. Осенью 2021-го это направление включили в перечень субсидируемых.

авиаперевозки Аэропорт "Байкал" Тыва

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