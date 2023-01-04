Жители Забайкалья продолжают переезжать в Бурятию

Они перебираются в соседнюю республику на ПМЖ





В ушедшем году жители Забайкальского края чаще всего уезжали жить в Бурятию. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на Забайкалкрайстат, за десять месяцев (с января по октябрь 2022-го), доля перебравшихся в соседнюю республику составила 15,8% от общего числа покинувших регион.На втором месте по популярности у забайкальцев – Иркутская область. Туда отправились 7,7% местных жителей. Следом идёт Красноярский край с показателем 6,6%.За счёт межрегиональной миграции население Забайкалья снизилось на 4 169 человек – это почти на 200 меньше, чем годом ранее.