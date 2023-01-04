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Улан-удэнцев запугали прикормленные соседями бездомные собаки

Улан-удэнцев запугали прикормленные соседями бездомные собаки
Общество,  Фото:Pixabay.com
Они заявили, что уже боятся ходить мимо бродячих псов

Жительница Левого берега пожаловалась в соцсетях на людей, которые подкармливают беспризорных животных. По словам улан-удэнки, они живут в доме у дороги, недалеко от Селенгинского моста.

- Сначала было две особи, теперь стало пять. Прошу власти обратить на это внимание и срочно принять меры, – говорится в посте, размещённом в одном из местных пабликов во «ВКонтакте». – Собаки спят у дерева кучкой. Эти соседи даже положили им сенце. По утрам я рано выхожу на работу и каждый раз страшно идти по этой дороге – эти твари вздыбливаются на меня. А летом здесь катаются дети? и собаки на них кидаются.

Однажды автор публикации услышала, как мальчик, на которого бросались уличные псы, звал на помощь.

- Так мои папа и брат побежали скорее ему на помощь с палками! Вот как с этими людьми поступить? Уже как-то писала в прокуратуру. Ловили этих собак возле тополей, но они и дальше продолжают подкармливать бездомных животных и делать обстановку вокруг ещё опаснее, – отметила улан-удэнка.

Подписчики паблика посоветовали носить с собой электрошокер или перцовый баллончик на случай нападения. Впрочем, у бродячих псов нашлись и защитники.

- Я тоже рядом живу и всегда мимо хожу. Пять собак не видела, а те, что там есть, никогда никакой агрессии не проявляют. И внуки тоже летом катаются, и никто на них не кидается. Автору заняться нечем, видимо. Или соседим чем-то не угодили, – высказалась одна из посетительниц сообщества.

Как сообщал «Байкал-Daily», жители Гусиноозёрска тоже недовольны соседками, прикормившими беспризорных животных. По словам местных, пенсионерки бросают им еду прямо из окон. Четвероногие оккупировали сразу несколько улиц и теперь от них нет никакого спасения.
собаки животные

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