Улан-удэнцев запугали прикормленные соседями бездомные собаки

Они заявили, что уже боятся ходить мимо бродячих псов
- Сначала было две особи, теперь стало пять. Прошу власти обратить на это внимание и срочно принять меры, – говорится в посте, размещённом в одном из местных пабликов во «ВКонтакте». – Собаки спят у дерева кучкой. Эти соседи даже положили им сенце. По утрам я рано выхожу на работу и каждый раз страшно идти по этой дороге – эти твари вздыбливаются на меня. А летом здесь катаются дети? и собаки на них кидаются.
Однажды автор публикации услышала, как мальчик, на которого бросались уличные псы, звал на помощь.
- Так мои папа и брат побежали скорее ему на помощь с палками! Вот как с этими людьми поступить? Уже как-то писала в прокуратуру. Ловили этих собак возле тополей, но они и дальше продолжают подкармливать бездомных животных и делать обстановку вокруг ещё опаснее, – отметила улан-удэнка.
Подписчики паблика посоветовали носить с собой электрошокер или перцовый баллончик на случай нападения. Впрочем, у бродячих псов нашлись и защитники.
- Я тоже рядом живу и всегда мимо хожу. Пять собак не видела, а те, что там есть, никогда никакой агрессии не проявляют. И внуки тоже летом катаются, и никто на них не кидается. Автору заняться нечем, видимо. Или соседим чем-то не угодили, – высказалась одна из посетительниц сообщества.
Как сообщал «Байкал-Daily», жители Гусиноозёрска тоже недовольны соседками, прикормившими беспризорных животных. По словам местных, пенсионерки бросают им еду прямо из окон. Четвероногие оккупировали сразу несколько улиц и теперь от них нет никакого спасения.