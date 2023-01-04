В Бурятии в полтора раза снизилась заболеваемость ОРВИ

Она пошла на спад в Улан-Удэ и практически во всех районах





На 52-ой календарной неделе, с 26 декабря 2022-го по 1 января 2023 года, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Бурятии снизилась в полтора раза, причём во всех возрастных группах. Об этом сообщили накануне в республиканском управлении Роспотребнадзора.Заражённых стало меньше в столице и практически во всех районах Бурятии. В регионе продолжали выявлять заболевших гриппом. Все они оказались не привиты. Ситуация находится на контроле надзорного ведомства.