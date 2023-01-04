В Бурятии похолодает до -28 градусов

В некоторых районах республики пообещали снег









Днём в северных районах – от -22 до -27, местами – от -13 до -18. По южной половине – от -23 до -28, по Прибайкалью – от -14 до -19 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с с порывами до 13 м/с.



В Улан-Удэ без осадков. В дневное время в столице похолодает до -25, -27 градусов. Ветер восточный, 3-8 м/с.



В среду, 4 января, в Бурятии ожидается переменная облачность. На севере пройдёт небольшой снег. На юге – преимущественно без осадков.