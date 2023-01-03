В Бурятии рассказали, как безопасно сходить в баню и сауну

В Роспотребнадзоре объяснили, когда их лучше избегать







Для отделки помещений в банях и саунах используются материалы, устойчивые к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств. Мебель должна иметь гладкую поверхность, доступную для влажной уборки и опять-таки устойчивую к обработке обеззараживающими препаратами (как и ванны и тазы для мытья).



Парильные оборудуются полками или сидениями и отделываются материалами, безопасными для человека.



Посетителям выдаётся чистый комплект белья. Возможно использование одноразовых тапочек, простыней, шапочек и т. д. В раздевальных и мыльных для сбора использованного белья, веников и банных принадлежностей должны устанавливаться ёмкости с крышками.





Многие россияне (и жители Бурятии – не исключение) в холодное время года ходят в баню или сауну. Любителям попариться решили рассказать, как избежать проблем со здоровьем при посещении таких мест. Памятку составили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Первым делом нужно обратить внимание на место, где находится баня. Как и сауна, она должна размещаться в отдельно стоящем здании. В противном случае практически невозможно соблюдение всех требований, предъявляемых к водоснабжению, канализации, вентиляции и санитарно-эпидемиологическому режиму.Требуется, чтобы у входа была вывеска с названием заведения, юридическим и фактическим адресами и режимом работы. Сотрудник обязан ознакомить посетителей с прейскурантом.- В доступе должна быть информация для потребителей с копией свидетельства о государственной регистрации, книгой жалоб и предложений, официально изданные санитарные правила и законы, касающиеся деятельности бани и другие необходимые документы, – подчеркнули в надзорном ведомстве.Оптимальная температура в раздевалке – 25-28°C, в мыльной комнате – не ниже 25°C. Для достижения необходимых параметров микроклимата допускается устройство систем кондиционирования.При посещении бани или сауны с бассейном обращайте внимание на запах хлора. Если он сильный и резкий, это свидетельствует о гиперхлорировании воды. В таком случае не исключены аллергические реакции, и потому общественными купелями или бассейнами в саунах и банях лучше не пользоваться.