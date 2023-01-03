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В Бурятии росгвардейцы вручили новогодние подарки детям с инвалидностью

В Бурятии росгвардейцы вручили новогодние подарки детям с инвалидностью
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Правоохранители купили их на собственные деньги

Сотрудники вневедомственной охраны Баунтовского района поддержали акцию под названием «Новогодний волшебник» (0+), которую организовала местная администрация. Они собрали деньги на подарки для детей с инвалидностью и ребятишек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

- В наших силах сделать так, чтобы для детей наступление нового года стало настоящим праздником. Возможно, наша помощь подарит ребёнку радость и эмоции, новогоднюю атмосферу, – отметил начальник ОВО по Баунтовскому эвенкийскому району, майор полиции Арсалан Балдоржиев.

А личный состав ОВО по Еравнинскому району принял участие в благотворительной акции «Стань Дедом Морозом» (0+). В ресурсный центр добровольческого общества «ДоброДом» передали презенты для детишек из неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семей.

подарки дети Росгвардия

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