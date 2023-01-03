В Бурятии росгвардейцы вручили новогодние подарки детям с инвалидностью

Правоохранители купили их на собственные деньги
Сотрудники вневедомственной охраны Баунтовского района поддержали акцию под названием «Новогодний волшебник» (0+), которую организовала местная администрация. Они собрали деньги на подарки для детей с инвалидностью и ребятишек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
- В наших силах сделать так, чтобы для детей наступление нового года стало настоящим праздником. Возможно, наша помощь подарит ребёнку радость и эмоции, новогоднюю атмосферу, – отметил начальник ОВО по Баунтовскому эвенкийскому району, майор полиции Арсалан Балдоржиев.
А личный состав ОВО по Еравнинскому району принял участие в благотворительной акции «Стань Дедом Морозом» (0+). В ресурсный центр добровольческого общества «ДоброДом» передали презенты для детишек из неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семей.
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