В Бурятии росгвардейцы вручили новогодние подарки детям с инвалидностью

Правоохранители купили их на собственные деньги





Сотрудники вневедомственной охраны Баунтовского района поддержали акцию под названием «Новогодний волшебник» (0+), которую организовала местная администрация. Они собрали деньги на подарки для детей с инвалидностью и ребятишек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.- В наших силах сделать так, чтобы для детей наступление нового года стало настоящим праздником. Возможно, наша помощь подарит ребёнку радость и эмоции, новогоднюю атмосферу, – отметил начальник ОВО по Баунтовскому эвенкийскому району, майор полиции Арсалан Балдоржиев.А личный состав ОВО по Еравнинскому району принял участие в благотворительной акции «Стань Дедом Морозом» (0+). В ресурсный центр добровольческого общества «ДоброДом» передали презенты для детишек из неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семей.