Жителям Бурятии посоветовали выбросить прошлогодние салаты

Врачи призвали всех чаще бывать на свежем воздухе





Тем, кто не хочет выходить из дома в морозы, рекомендуют включить музыку и танцевать.



- Движение – это жизнь. Если есть желание выпить, постарайтесь отвлекаться, почаще гуляйте с друзьями и детьми на свежем воздухе, ведь много чего интересного можно сделать в эти праздничные дни, – подчеркнули в РКБ.



Впереди – ещё шесть дней отдыха. Как провести их весело и с пользой для здоровья, рассказали врачи республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко – гастроэнтеролог Соелма Дондокова и эндокринолог Анастасия Ербаева. Они посоветовали избавиться от блюд, которые жители Бурятии по каким-то причинам так и не успели съесть.- Если у вас ещё остались прошлогодние салаты, пора их выбрасывать – тем самым вы избежите пищевого отравления, – отметила Соелма Дондокова.А Анастасия Ербаева советует вставать на коньки. «Ходите в горы, в парки, гуляйте и наслаждайтесь жизнью», – говорит врач.