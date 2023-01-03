После масштабной аварии в столице Бурятии уже сутки простаивают два ТЦ

«Forum» и «Galaxy» до сих пор не открылись
После масштабного отключения
электроэнергии в центре Улан-Удэ уже сутки простаивают два крупных городских ТЦ – «Forum» и «Galaxy». Они пока не вернулись в обычный режим работы. Информация об этом появилась в официальных аккаунтах обоих торговых центров в соцсетях. «Друзья, к сожалению, мы всё ещё закрыты» – рассказали в «Форуме».
- КТК «Galaxy» закрыт из-за аварии на электросетях города. Продолжаются восстановительные работы на кабельных линиях, питающих подстанции «Горсад» и «Центральная». Об открытии сообщим, как только будет возможность, – отметили во втором ТЦ.
Крупная авария во второй день нового года основательно подпортила
отдых улан-удэнцам – накануне люди полдня не могли попасть в расположенные в ТЦ кинозалы и игровые зоны, куда пришли вместе с детьми. А вечером горожане гуляли по неосвещённым улицам и даже катались с горок в темноте.
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