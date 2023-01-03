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Одна из улиц в Улан-Удэ осталась без опоры

Одна из улиц в Улан-Удэ осталась без опоры
Общество,  Фото:«Весь Улан-Удэ»
Проезд там пришлось ограничить

Утром 3 января на улице Солнечная в столице Бурятии упала опора уличного освещения. Фото с ней разместили в местном telegram-канале «Весь Улан-Удэ».

В пресс-службе комитета городского хозяйства отметили, что сооружение кто-то сбил. Специалисты приступили к ремонтным работам. Проезд на Солнечной на время пришлось ограничить. К 12:00 опору восстановили сотрудники МБУ «Горсвет». 

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