Одна из улиц в Улан-Удэ осталась без опоры

Проезд там пришлось ограничить
Утром 3 января на улице Солнечная в столице Бурятии упала опора уличного освещения. Фото с ней разместили в местном telegram-канале «Весь Улан-Удэ».
В пресс-службе комитета городского хозяйства отметили, что сооружение кто-то сбил. Специалисты приступили к ремонтным работам. Проезд на Солнечной на время пришлось ограничить. К 12:00 опору восстановили сотрудники МБУ «Горсвет».
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