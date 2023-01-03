Из жизни ушла заслуженный врач Бурятии

Татьяна Эрдынеева скончалась после продолжительной болезни





2 января не стало главного врача Мухоршибирской центральной районной больницы, отличника здравоохранения РФ, заслуженного врача Бурятии Татьяны Эрдынеевой, рассказали в Минздраве РБ. Она умерла после продолжительной болезни на 66-ом году жизни.Татьяна Дашабыловна родилась в улусе Кусоты 8 марта 1957 года. В 1979-ом окончила педиатрический факультет Томского медицинского института, затем – интернатуру по педиатрии и возглавила детское отделение Баунтовской ЦРБ. С 1989-го по 2010-ый трудилась районным педиатром в Мухоршибирской ЦРБ. В 2010-ом стала заместителем главного врача по медицинской части, а в октябре 2018-го сама возглавила медучреждение.- На протяжении всей трудовой деятельности Татьяна Дашабыловна проявляла высокий профессионализм, преданность своему делу, самоотверженность и самоотдачу, была талантливым неординарным руководителем, очень любила свою работу и умела найти подход к каждому сотруднику и пациентам, – отметили в республиканском министерстве здравоохранения. – Она обладала требовательностью, масштабностью мышления, умела поставить перед коллективом тактические и стратегические цели и задачи и добиваться их выполнения.Вся жизнь Татьяны Эрдынеевой – яркий пример беззаветного служения избранному делу. Минздрав Бурятии, сотрудники Мухоршибирской ЦРБ и всё медицинское сообщество республики глубоко скорбят об её уходе и выражают искренние соболезнования родным и близким заслуженного врача РБ.