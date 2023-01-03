03 января

02 января

Популярное

Из жизни ушла заслуженный врач Бурятии

Из жизни ушла заслуженный врач Бурятии
Общество,  Фото:Минздрав Бурятии
Татьяна Эрдынеева скончалась после продолжительной болезни

2 января не стало главного врача Мухоршибирской центральной районной больницы, отличника здравоохранения РФ, заслуженного врача Бурятии Татьяны Эрдынеевой, рассказали в Минздраве РБ. Она умерла после продолжительной болезни на 66-ом году жизни.

Татьяна Дашабыловна родилась в улусе Кусоты 8 марта 1957 года. В 1979-ом окончила педиатрический факультет Томского медицинского института, затем – интернатуру по педиатрии и возглавила детское отделение Баунтовской ЦРБ. С 1989-го по 2010-ый трудилась районным педиатром в Мухоршибирской ЦРБ. В 2010-ом стала заместителем главного врача по медицинской части, а в октябре 2018-го сама возглавила медучреждение.

- На протяжении всей трудовой деятельности Татьяна Дашабыловна проявляла высокий профессионализм, преданность своему делу, самоотверженность и самоотдачу, была талантливым неординарным руководителем, очень любила свою работу и умела найти подход к каждому сотруднику и пациентам, – отметили в республиканском министерстве здравоохранения. – Она обладала требовательностью, масштабностью мышления, умела поставить перед коллективом тактические и стратегические цели и задачи и добиваться их выполнения.

Вся жизнь Татьяны Эрдынеевой – яркий пример беззаветного служения избранному делу. Минздрав Бурятии, сотрудники Мухоршибирской ЦРБ и всё медицинское сообщество республики глубоко скорбят об её уходе и выражают искренние соболезнования родным и близким заслуженного врача РБ.


смерть врачи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Из жизни ушла заслуженный врач Бурятии
Из жизни ушла заслуженный врач Бурятии
Общество, 03.01.2023
Татьяна Эрдынеева скончалась после продолжительной болезни
Рождественский отдых в Бурятии оказался одним из самых дорогих в ДФО
Рождественский отдых в Бурятии оказался одним из самых дорогих в ДФО
Общество, 03.01.2023
Пребывание в местных здравницах обойдётся в пять с лишним тысяч рублей в сутки
Масштабное отключение света подпортило отдых улан-удэнцам
Масштабное отключение света подпортило отдых улан-удэнцам
Общество, 03.01.2023
Люди полдня не могли попасть в кино и торговые центры
В России выпустили часы с Иволгинским дацаном за 160 тысяч рублей
В России выпустили часы с Иволгинским дацаном за 160 тысяч рублей
Общество, 03.01.2023
Аксессуар с буддийским храмом собрали и расписали вручную 
На пожаре в селе Бурятии погибла женщина
На пожаре в селе Бурятии погибла женщина
Общество, 03.01.2023
Её труп обнаружили при тушении возгорания
В центре Улан-Удэ сдулся огромный снеговик
В центре Улан-Удэ сдулся огромный снеговик
Общество, 03.01.2023
Главное украшение местного Арбата неожиданно деформировалось
Улан-удэнцы назвали самые любимые новогодние фильмы
Улан-удэнцы назвали самые любимые новогодние фильмы
Общество, 03.01.2023
На праздниках они будут смотреть советские картины и современные зарубежные сериалы
В Бурятии морозная погода
В Бурятии морозная погода
Общество, 03.01.2023
Температура на севере республики опускалась до -42 градусов 
Около 300 улан-удэнцев стали вышли на лёд 1 января
Около 300 улан-удэнцев стали вышли на лёд 1 января
Общество, 02.01.2023
На центральном стадионе стартовала спортивная акция для всех желающих
В Иркутской области пожарный Дед Мороз приехал в гости к детям
В Иркутской области пожарный Дед Мороз приехал в гости к детям
Общество, 02.01.2023
Ребята победили в конкурсе на ёлочную игрушку с номером спасения «101»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^