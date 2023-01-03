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Масштабное отключение света подпортило отдых улан-удэнцам

Масштабное отключение света подпортило отдых улан-удэнцам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Люди полдня не могли попасть в кино и торговые центры

Накануне в столице Бурятии случилось масштабное отключение электроэнергии. Днём 2 января обесточены оказались центр города и станция «Дивизионная», а также котельная в микрорайоне Стеклозавод. Параметры теплоносителя там снизились с 86 до 48 градусов. На их восстановление потребовалось время. В квартирах из-за этого резко похолодало.

- Произошло технологическое нарушение на воздушной линии. Энергетики оперативно запитали большую часть потребителей, – сообщили ранее в пресс-службе филиала «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго».
 
Без света какое-то время оставались только жители «Дивизионной», но вскоре он вновь исчез в центре Улан-Удэ. В некоторые дома благо цивилизации вернулось к 18:00, в другие – уже после девяти часов вечера.

- Где-то в 11 утра я решила налить воду из термопота – она текла еле-еле. Подумала, что сам прибор сломался. Потом соседи начали писать в общем чате, что у кого-то чайник горит, но не работает. Затем свет вообще исчез. Его не было с 12:30. Дали только в шесть вечера, – поделилась жительница дома № 77 на улице Смолина.

Неполадки в городе устраняли 16 бригад из 38 человек, которые работали на сильном морозе. Горожан попросили на ночь выключить из розеток электроприборы.

- Для восстановления нормальной схемы электроснабжения энергетикам необходимо провести ремонтные работы. Они будут проводиться ночью, чтобы минимизировать неудобства – по тем же адресам, которых отключение коснулось днём. Поэтому потребителей просят сохранять спокойствие, отключить на ночь электроприборы и выдернуть шнуры из розеток, чтобы избежать возможного повреждения бытовой техники, – призвали улан-удэнцев в мэрии.

Крупная авария сорвала людям отдых. Во второй день нового года многие решили сходить в кино и игровые зоны с детьми, но кафе и торговым центрам пришлось закрыться. Посетители толпились около ТЦ «Форум» в ожидании, что их всё-таки запустят внутрь, и мёрзли – на улице накануне было очень холодно.

Из-за того, что два кинотеатра в центре не работали, улан-удэнцы ринулись в другие – и там начался настоящий аншлаг. Перенести на другой день были вынуждены спектакль в оперном театре. Светофоры на улицах Ленина и Балтахинова не работали, потому пешеходам с автомобилистами пришлось «самоорганизовываться».



К вечеру часть бурятской столицы погрузилась во тьму. Однако многих это не смутило – горожане гуляли по неосвещённым улицам и даже катались с горок. 
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