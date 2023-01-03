Масштабное отключение света подпортило отдых улан-удэнцам

Люди полдня не могли попасть в кино и торговые центры







Без света какое-то время оставались только жители «Дивизионной», но вскоре он вновь исчез в центре Улан-Удэ. В некоторые дома благо цивилизации вернулось к 18:00, в другие – уже после девяти часов вечера.



- Где-то в 11 утра я решила налить воду из термопота – она текла еле-еле. Подумала, что сам прибор сломался. Потом соседи начали писать в общем чате, что у кого-то чайник горит, но не работает. Затем свет вообще исчез. Его не было с 12:30. Дали только в шесть вечера, – поделилась жительница дома № 77 на улице Смолина.



Неполадки в городе устраняли 16 бригад из 38 человек, которые работали на сильном морозе. Горожан попросили на ночь выключить из розеток электроприборы.



- Для восстановления нормальной схемы электроснабжения энергетикам необходимо провести ремонтные работы. Они будут проводиться ночью, чтобы минимизировать неудобства – по тем же адресам, которых отключение коснулось днём. Поэтому потребителей просят сохранять спокойствие, отключить на ночь электроприборы и выдернуть шнуры из розеток, чтобы избежать возможного повреждения бытовой техники, – призвали улан-удэнцев в мэрии.



Крупная авария сорвала людям отдых. Во второй день нового года многие решили сходить в кино и игровые зоны с детьми, но кафе и торговым центрам пришлось закрыться. Посетители толпились около ТЦ «Форум» в ожидании, что их всё-таки запустят внутрь, и мёрзли – на улице накануне было очень холодно.



Из-за того, что два кинотеатра в центре не работали, улан-удэнцы ринулись в другие – и там начался настоящий аншлаг. Перенести на другой день были вынуждены спектакль в оперном театре. Светофоры на улицах Ленина и Балтахинова не работали, потому пешеходам с автомобилистами пришлось «самоорганизовываться».







