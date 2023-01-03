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На новогодних праздниках в парках Улан-Удэ устроят игры с аниматорами

На новогодних праздниках в парках Улан-Удэ устроят игры с аниматорами
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Всех участников ждут сладкие призы

В течение четырёх дней, с 4 по 7 января, в парках «Юбилейный» и «Кристальный», а также имени Орешкова и Жанаева пройдёт игровая программа под названием «Весёлые каникулы» (возрастное ограничение – 0+). С 15:00 до 16:00 в популярных зонах отдыха запланировали развлечения с аниматорами, которое не дадут никому замёрзнуть и заскучать.

В администрации Улан-Удэ отметили: всем участникам мероприятий вручат сладкие призы. Как сообщал «Байкал-Daily», в рамках подготовки к зимнему сезону в городских парках установили ёлки. В «Юбилейном» (как и в Орешкова), есть новогодняя фотозона, а ещё – каток с пунктом проката. В «Кристальном» тоже оборудовали ледовую площадку, но без коньков.

В зонах отдыха имеются и горки, на которых могут кататься ребятишки. По утрам их расчищают и заливают и при необходимости делают мелкий ремонт. Катки тоже приводят в порядок ежедневно с 8 до 10 утра, а во время снегопадов их чистят уже по мере необходимости.
Новый год парки отдыха Улан-Удэ

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