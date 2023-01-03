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В России выпустили часы с Иволгинским дацаном за 160 тысяч рублей

В России выпустили часы с Иволгинским дацаном за 160 тысяч рублей
Общество,  Фото:palekhwatch.ru
Аксессуар с буддийским храмом собрали и расписали вручную 

Перед Новым годом российский бренд «Palekh Watch» представил коллекцию наручных часов «Регионы России». На них изображены памятные места, национальные костюмы, достопримечательности и персонажи из мифологии разных народностей РФ.

Среди этих часов есть и посвящённые Бурятии – с Иволгинским дацаном, центром Буддийской традиционной Сангхи России. Стоят такие 160 тысяч рублей.

- Это самый известный дацан Бурятии и значимое место паломничества буддистов не только из России, но и со всего мира, – рассказали в «Palekh Watch». – Он является резиденцией главы буддистов РФ XXIV Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева и носит название «Хамбын Хурээ». Это крупнейший буддийский монастырский комплекс в стране и духовная столица Буддийской традиционной Сангхи России.

Часы оснащены швейцарским механизмом CAL 1656 Ronda. Корпус изготовлен из цинко-алюминиевого сплава с хромированным покрытием, ремень – из натуральной кожи.

- От бытовых царапин циферблат с ручной росписью защищает водонепроницаемое минеральное стекло. Часам не страшен лёгкий дождь и капли воды при мытье рук. Они упакованы в премиальный подарочный кейс благородного орехового цвета. Футляр выполнен из ценной породы дерева, покрыт лаком и отделан внутри бежевым флоком, – говорится в описании.

Роспись сделана темперными и золотыми красками. Все изделия от «Palekh Watch» расписываются и собираются вручную, отсюда, судя по всему – и цены на них.








На циферблате часов, посвящённых соседней Иркутской области, изобразили Байкал. Они дешевле «бурятских» и стоят 150 тысяч рублей. «Забайкальские» (за такие же деньги) украсил дзерен – небольшое степное копытное животное из семейства полорогих, а «московские» – храм Василия Блаженного.


Иволгинский дацан буддизм

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