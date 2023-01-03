Её труп обнаружили при тушении возгорания
Уже при тушении там обнаружили труп женщины, сообщается в вайбер-группе «Бичура-инфо 24/7» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района. Подробности трагедии уточняются.
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На пожаре в селе Бурятии погибла женщина
Общество, Фото:
Её труп обнаружили при тушении возгорания
Уже при тушении там обнаружили труп женщины, сообщается в вайбер-группе «Бичура-инфо 24/7» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района. Подробности трагедии уточняются.
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