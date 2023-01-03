На пожаре в селе Бурятии погибла женщина

Её труп обнаружили при тушении возгорания





Пожар в Бурятии унёс ещё одну человеческую жизнь. Он произошёл накануне в селе Бичура. На улице Октябрьская вспыхнул жилой дом.Уже при тушении там обнаружили труп женщины, сообщается в вайбер-группе «Бичура-инфо 24/7» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района. Подробности трагедии уточняются.