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На пожаре в селе Бурятии погибла женщина

На пожаре в селе Бурятии погибла женщина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Её труп обнаружили при тушении возгорания

Пожар в Бурятии унёс ещё одну человеческую жизнь. Он произошёл накануне в селе Бичура. На улице Октябрьская вспыхнул жилой дом.

Уже при тушении там обнаружили труп женщины, сообщается в вайбер-группе «Бичура-инфо 24/7» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района. Подробности трагедии уточняются. 
пожар смерть Улан-Удэ

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