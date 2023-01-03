В центре Улан-Удэ сдулся огромный снеговик

Главное украшение местного Арбата неожиданно деформировалось
Во второй день нового года огромный снеговик, установленный на пешеходной части улицы Ленина в Улан-Удэ, внезапно сдулся. Фото с конструкцией, резко потерявшей былую форму, прислали «Байкал-Daily» очевидцы. «Снеговик отдохнуть прилёг», – рассказали они.
Эта фигура появилась на Арбате за пару недель до праздника и стала главным украшением улицы. Почему она вдруг поникла и приняла такой вид – неизвестно, но произошло это днём 2 января, как раз во время масштабного отключения
света в центре города. Примерно в это же время «упали» и Дед Мороз со Снегурочкой
около скульптуры «Гостеприимная Бурятия».
Главное украшение местного Арбата неожиданно деформировалось
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