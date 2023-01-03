Улан-удэнцы назвали самые любимые новогодние фильмы

На праздниках они будут смотреть советские картины и современные зарубежные сериалы





Классику зарубежного кинематографа выбрали 6% горожан. В этом списке – «Один дома» (0+), «Гринч – похититель Рождества» (12+), «Трудный ребёнок» (6+), «Друзья» (16+), «Бетховен» (0+), «Звёздные войны» (16+), «Бойцовский клуб» (18+), «Назад в будущее» (12+), «Дневник Бриджит Джонс» (16+) и «Рембо» (16+).



Среди других, менее популярных кинопредпочтений у улан-удэнцев – романтические и семейные комедии, военные и документальные фильмы, аниме и детективные сериалы. Часть наших земляков – 7% – доверятся телевизионной кинопрограмме, а 20% вообще не планируют сидеть перед экраном в новогодние праздники.



Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» устроили опрос и выяснили, что выбрали для просмотра во время девятидневных новогодних каникул жители бурятской столицы. Оказалось, что 23% отдают предпочтение советским картинам. Это «Ирония судьбы, или с лёгким паром!» (возрастное ограничение – 6+), «Иван Васильевич меняет профессию» (6+), «Чародеи» (0+), «Служебный роман» (6+) , «Девчата» (0+), «Женитьба Бальзаминова» (6+), «Гардемарины, вперёд!» (6+), «Москва слезам не верит» (16+), «Джентльмены удачи» (6+) и «Приключения Шурика» (6+).14% респондентов остановились на современных зарубежных фильмах и сериалах. Топ-10 возглавили недавно вышедшие «Аватар. Путь воды» (12+) и «Уэнсдей» (16+). Следом за новинками идут давно полюбившиеся многим фильмы о Гарри Поттере (12+) и «Властелин колец» (12+), а также «Отпуск по обмену» (16+), «Во все тяжкие» (18+), «Игра престолов» (18+), «Стражи галактики» (12+), «Реальная любовь» (16+) и «Форсаж» (16+).Ещё 9% решили посмотреть «Ёлки» (12+), «Вампиры средней полосы» (18+), «Жуки» (16+), «Метод» (18+), «Кухня» (16+), «Последний богатырь» (12+), «Легенда № 17» (6+), «Переговорщик» (18+) и мультфильм «Три богатыря» (6+).