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Житель Бурятии пошёл на кражу ради покупки продуктов

Житель Бурятии пошёл на кражу ради покупки продуктов
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина получил условный срок

В апреле 2022 года житель Прибайкальского района Бурятии совершил кражу. Он стащил имущество, расположенное на территории района, причинив потерпевшей имущественный вред. Что именно украл сельчанин в пресс-службе Прибайкальского районного суда не сообщили.

Мужчина продал украденное, а на вырученные деньги купил продукты.

В суде сельчанин признался в хищении имущества, в содеянном раскаялся, ущерб потерпевшей возместил в полном объёме.

- Прибайкальским районным судом Бурятии Ж. осуждён по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, с учётом смягчающих и отсутствие отягчающих вину наказание обстоятельств, к 2 годам лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года, - сообщили в пресс-службе суда.

Приговор вступил в законную силу.
суд приговор кража

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