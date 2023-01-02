Житель Бурятии пошёл на кражу ради покупки продуктов

Мужчина получил условный срок



В апреле 2022 года житель Прибайкальского района Бурятии совершил кражу. Он стащил имущество, расположенное на территории района, причинив потерпевшей имущественный вред. Что именно украл сельчанин в пресс-службе Прибайкальского районного суда не сообщили.



Мужчина продал украденное, а на вырученные деньги купил продукты.



В суде сельчанин признался в хищении имущества, в содеянном раскаялся, ущерб потерпевшей возместил в полном объёме.



- Прибайкальским районным судом Бурятии Ж. осуждён по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, с учётом смягчающих и отсутствие отягчающих вину наказание обстоятельств, к 2 годам лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года, - сообщили в пресс-службе суда.



Приговор вступил в законную силу.

