Евгений Эпов родился селе Мильгидун
Дальневосточная программа развития центров экономического роста позволит в 2023 году построить пять новых объектов культуры. В том числе сельский дом культуры в селе Мильгидун Чернышевского района.
- В 2022 году ни один из объектов культуры в дальневосточную субсидию не попал. И это было ощутимо для нас. В Забайкалье есть такие сёла, где проще построить новое задние для учреждения, чем ремонтировать. И, конечно, мы рады в новом году получить возможность возводить объекты культуры с нуля, - рассказала министр культуры региона Ирина Левкович.
Село Мильгидун - родина Героя России Евгения Эпова. Ранее местные жители рассказали, что почти каждый год в село приезжают сослуживцы Героя России, поэтому в населённом пункте необходимо построить дом культуры.
Здание старого сельского дома культуры было уничтожено пожаром в 2018 году. Планируется, что новый очаг культуры в модульной конструкции будет вмещать в себя зал на 80 мест, и помещения для сельской библиотеки. На эти цели будет направлено 45 миллионов рублей.
В Забайкалье дом культуры появится в 2023 году на родине Героя России
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