Ребята победили в конкурсе на ёлочную игрушку с номером спасения «101»
В канун Нового года в телеграм-канале ГУ МЧС по Иркутской области был объявлен конкурс среди подписчиков на ёлочную игрушку своими руками. Победителей выбирали по количеству лайков.
Больше сотни голосов заработали два участника из Иркутска и Братска. К ним в гости накануне Нового года приехали пожарный Деда Мороз и Снегурочка. Поиграли, прокатили на пожарной машине и подарили подарки.
- А всех участников конкурса мы приглашаем посетить музей пожарной охраны на персональную экскурсию, который находится в центре города Иркутска улице Тимирязева! – написали в телеграм канале областного МЧС.
В Иркутской области пожарный Дед Мороз приехал в гости к детям
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ребята победили в конкурсе на ёлочную игрушку с номером спасения «101»
В дело вмешалась прокуратура
Их них шесть мальчиков и четыре девочки
Данные озвучил Дмитрий Гармаев
Автоинспекторы помогли женщине добраться до роддома
Они им передали новогодние подарки
Маму новорождённой поздравил Алексей Цыденов
В Улан-Удэ слегка похолодает
Открыта продажа билетов в столицу Якутии
В «Тальцах» завершено строительство новой экспозиции
Андрей Мерзликин покажет моноспектакль учащимся края
Также состоялось легкоатлетическое первенство республики
На мероприятии ожидается приезд именитых артистов
Теперь звание будет присваиваться за многолетний стаж работы в регионе без наличия наград
На конкурс прислали более 1000 ёлочек и новогодних поделок