В Иркутской области пожарный Дед Мороз приехал в гости к детям

Ребята победили в конкурсе на ёлочную игрушку с номером спасения «101»



В канун Нового года в телеграм-канале ГУ МЧС по Иркутской области был объявлен конкурс среди подписчиков на ёлочную игрушку своими руками. Победителей выбирали по количеству лайков.



Больше сотни голосов заработали два участника из Иркутска и Братска. К ним в гости накануне Нового года приехали пожарный Деда Мороз и Снегурочка. Поиграли, прокатили на пожарной машине и подарили подарки.



- А всех участников конкурса мы приглашаем посетить музей пожарной охраны на персональную экскурсию, который находится в центре города Иркутска улице Тимирязева! – написали в телеграм канале областного МЧС.

