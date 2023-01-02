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В Иркутской области пожарный Дед Мороз приехал в гости к детям

В Иркутской области пожарный Дед Мороз приехал в гости к детям
Общество,  Фото:screenshot
Ребята победили в конкурсе на ёлочную игрушку с номером спасения «101»

В канун Нового года в телеграм-канале ГУ МЧС по Иркутской области был объявлен конкурс среди подписчиков на ёлочную игрушку своими руками. Победителей выбирали по количеству лайков.

Больше сотни голосов заработали два участника из Иркутска и Братска. К ним в гости накануне Нового года приехали пожарный Деда Мороз и Снегурочка. Поиграли, прокатили на пожарной машине и подарили подарки.

- А всех участников конкурса мы приглашаем посетить музей пожарной охраны на персональную экскурсию, который находится в центре города Иркутска улице Тимирязева! – написали в телеграм канале областного МЧС. 
МЧС Иркутская область дети Дед Мороз

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