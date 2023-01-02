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В Бурятии припозднились с отчётом об исполнении контракта

В Бурятии припозднились с отчётом об исполнении контракта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В дело вмешалась прокуратура

В Еравнинском районе Бурятии в рамках национального проекта «Культура» капитально отремонтированы сельские дома культуры в сёлах Можайка и Усть-Эгита. Прокурорская проверка выявила нарушение.

Установлено, что должностными лицами администраций сельских поселений нарушены сроки размещения информации о заключении и исполнении контракта в Единой информационной системе в сфере закупок.

Главам муниципалитетов внесены прокурорские представления, которые удовлетворены.

Кроме того, по постановлению прокурора специалисты сельских администраций привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ «Несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, информации и документов, подлежащих включению в такой реестр контрактов», сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
прокуратура

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