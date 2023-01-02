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В новогоднюю ночь в Иркутской области родилось десять малышей

В новогоднюю ночь в Иркутской области родилось десять малышей
Общество,  Фото:pixabay.com
Их них шесть мальчиков и четыре девочки

В Иркутской области в новогоднюю ночь появились на свет десять новорождённых. Это шесть мальчиков и четыре девочки. В Иркутске родилось семь малышей, по одному - в Братске, Ангарске и посёлке Чунский.

- Эти малыши появились на свет в период с 10 вечера 31 декабря до полудня 1 января. Мы поздравляем семьи, в которых эта новогодняя ночь стала особенной. Наши врачи оказали мамам всю возможную помощь, - сказал осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

В новогоднюю ночь роды принимали в шести медицинских учреждениях. Самое большое количество - четыре - в городском перинатальном центре. Двое - в областном перинатальном центре Иркутска. По одним - в медсанчасти ИАПО, Братском перинатальном центре, Ангарской городской больнице и Чунской районной больнице. В основном, родившие женщины и младенцы чувствуют себя хорошо.

В Иркутской области действует 36 специализированных учреждений и родильных отделений. Все они работают в штатном режиме.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии первым ребёнком, рождённом в 2023 году, стала девочка. 
Иркутская область рождаемость

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