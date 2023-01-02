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Сотрудники ГИБДД встретились с улан-удэнкой, которая едва не родила в пробке

Сотрудники ГИБДД встретились с улан-удэнкой, которая едва не родила в пробке
Общество,  Фото:screenshot
Автоинспекторы помогли женщине добраться до роддома

31 декабря автоинспекторы Бурятии приехали на выписку к женщине, которой помогли оперативно добраться до роддома. Полицейские поздравили семью с пополнением и пожелали всех благ малышке и её родителям.

История со счастливым финалом произошла за несколько дней до Нового года. Инспекторы Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Бурятии Денис Бунин и Чингис Бадмажапов оформляли ДТП на проспекте Автомобилистов города Улан-Удэ, когда к ним подбежал взволнованный мужчина и сказал, что у его жены начались схватки. Он попросил помочь автоинспекторов сопроводить их в роддом через пробки.

- Экипаж ДПС незамедлительно откликнулся на просьбу и оперативно доставил семью в медицинское учреждение. Через 10 минут после прибытия в роддом счастливая мама родила здоровую девочку. Отец малышки поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за помощь, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Мама поделилась своими эмоциями в социальных сетях и выразила желание встретиться с полицейскими.

Молодые родители были очень рады видеть автоинспекторов на выписке. Счастливая мама искренне поблагодарила Дениса Бунина и Чингиса Бадмажапова за помощь.

- Я очень рада, что у моей дочери есть такие ангелы-хранители с мигалками, - добавила она.

Слова благодарности полицейским выразили родные и близкие новоиспечённых родителей. Тёплые пожелания автоинспекторам счастливого Нового года прозвучали и от бабушки Оли, в честь которой назвали новорождённую девочку.

рождение ГИБДД

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