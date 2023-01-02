Сотрудники ГИБДД встретились с улан-удэнкой, которая едва не родила в пробке

31 декабря автоинспекторы Бурятии приехали на выписку к женщине, которой помогли оперативно добраться до роддома. Полицейские поздравили семью с пополнением и пожелали всех благ малышке и её родителям.
История со счастливым финалом произошла за несколько дней до Нового года. Инспекторы Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Бурятии Денис Бунин и Чингис Бадмажапов оформляли ДТП на проспекте Автомобилистов города Улан-Удэ, когда к ним подбежал взволнованный мужчина и сказал, что у его жены начались схватки. Он попросил помочь автоинспекторов сопроводить их в роддом через пробки.
- Экипаж ДПС незамедлительно откликнулся на просьбу и оперативно доставил семью в медицинское учреждение. Через 10 минут после прибытия в роддом счастливая мама родила здоровую девочку. Отец малышки поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за помощь, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Мама поделилась своими эмоциями в социальных сетях и выразила желание встретиться с полицейскими.
Молодые родители были очень рады видеть автоинспекторов на выписке. Счастливая мама искренне поблагодарила Дениса Бунина и Чингиса Бадмажапова за помощь.
- Я очень рада, что у моей дочери есть такие ангелы-хранители с мигалками, - добавила она.
Слова благодарности полицейским выразили родные и близкие новоиспечённых родителей. Тёплые пожелания автоинспекторам счастливого Нового года прозвучали и от бабушки Оли, в честь которой назвали новорождённую девочку.