Также состоялось легкоатлетическое первенство республики
В Бурятии названы победители чемпионата и первенства республики по лёгкой атлетике. Соревнования проходили с 23 по 24 декабря в Улан-Удэ, в спорткомплексе БГСХА.
Чемпионами турнира стали: Юлия Медведева (бег 60 м, бег 200 м), Александр Ковалёв (бег 60 м), Михаил Рупышев (бег 200 м), Мария Котова (бег 400 м), Максим Любовников (бег 400 м), Евгения Банзаракцаева (бег 800 м), Илья Кисельников (бег 800 м), Оксана Котыхова (бег 1500 м), Баир Бадмаев (бег 1500 м), Сергей Сараев (бег 3000 м), Виктория Шагдурова (прыжки в длину с разбега), Игорь Соболев (прыжки в длину с разбега).
У юниоров и юниорок до 23 лет победителями стали: Анастасия Гуслякова (бег 60 м, бег 200 м, прыжки в длину с разбега), Егор Щербаков (бег 60 м, бег 200 м), Елена Ярых (бег 400 м), Арсалан Мункуев (бег 400 м, бег 800 м), Злата Коршунова (бег 800 м), Дарья Курбатова (бег 1500 м), Никита Слепнев (бег 1500 м, бег 3000 м), Мария Тимофеева (бег 3000 м), Денис Степанов (прыжки в длину с разбега).
Также победители и призёры были определены у юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет и до 16 лет.
В Бурятии прошёл чемпионат по лёгкой атлетике
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