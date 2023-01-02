В Улан-Удэ слегка похолодает
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 января по республике ожидается в антициклоне переменная облачность, морозная, преимущественно без осадков погода. По побережью Байкала местами пройдёт небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 м/с, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -28, -34, местами -36, -41, по Прибайкалью при снеге -18, -23. Днём -17, -22, местами -27, -32, по Прибайкалью и юго-западу местами до -12.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью -30, -32. Днём -20, -22.
В Бурятии сохранится морозная погода
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