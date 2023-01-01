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Авиарейсы из Улан-Удэ в Якутск будут выполняться по четвергам

Авиарейсы из Улан-Удэ в Якутск будут выполняться по четвергам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Открыта продажа билетов в столицу Якутии

Авиакомпания «Аврора» открыла продажу авиабилетов на рейсы по маршрутам Улан-Удэ – Якутск, Хабаровск – Якутск и Красноярск – Якутск на 2023 год.

Полёты из Улан-Удэ в Якутск в период с 5 января по 23 марта будут выполняться по четвергам. Авиарейс Хабаровск – Якутск в период с 4 января по 25 марта будет выполняться по средам и субботам. Маршрут Красноярск – Якутск в период с 4 января по 24 марта будет выполняться по средам и пятницам.

Данные рейсы выполняются совместно с партнёром-оператором авиакомпанией «Якутия» на воздушных судах «Sukhoi Superjet 100». Количество мест ограничено, сообщает «Аврора».
авиаперевозки Бурятия Улан-Удэ Якутск

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