Открыта продажа билетов в столицу Якутии
Авиакомпания «Аврора» открыла продажу авиабилетов на рейсы по маршрутам Улан-Удэ – Якутск, Хабаровск – Якутск и Красноярск – Якутск на 2023 год.
Полёты из Улан-Удэ в Якутск в период с 5 января по 23 марта будут выполняться по четвергам. Авиарейс Хабаровск – Якутск в период с 4 января по 25 марта будет выполняться по средам и субботам. Маршрут Красноярск – Якутск в период с 4 января по 24 марта будет выполняться по средам и пятницам.
Данные рейсы выполняются совместно с партнёром-оператором авиакомпанией «Якутия» на воздушных судах «Sukhoi Superjet 100». Количество мест ограничено, сообщает «Аврора».
Авиарейсы из Улан-Удэ в Якутск будут выполняться по четвергам
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В «Тальцах» завершено строительство новой экспозиции
Андрей Мерзликин покажет моноспектакль учащимся края
Также состоялось легкоатлетическое первенство республики
На мероприятии ожидается приезд именитых артистов
Теперь звание будет присваиваться за многолетний стаж работы в регионе без наличия наград
На конкурс прислали более 1000 ёлочек и новогодних поделок
Он появился в улусе Шэнэ-Буса
Он расположен в Баргузинском районе
В Бичуре решили проблему тепла в «Подснежнике»
Он состоится сегодня, 1 января
Он встретился с ректором Финансового университета и официальными лицами
Также проект затронет полигон «Бабхинский»
Они пояснили, когда нужно обращаться в скорую, а когда – вызывать неотложную помощь
Самой любимой новогодней традицией россиян стали встречи с родными и друзьями
По республике вновь ожидается переменная облачность