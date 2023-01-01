Известный актёр приедет в Забайкалье «читать со смыслом»

Андрей Мерзликин покажет моноспектакль учащимся края



В Забайкальском крае продолжается реализация проекта «Читаем со смыслом». В январе студенты и школьники региона смогут воспользоваться пушкинской картой чтобы посетить моноспектакль заслуженного артиста России Андрея Мерзликина «С любовью к Родине» (6+).



- «Уже три этапа этого замечательного проекта позади. Мы принимали Даниила Спиваковского и Валерия Яременко. Отзывы от учителей, а самое главное от детей только положительные, - рассказала министр культуры Ирина Левкович.



В период с 30 января по 3 февраля моноспектакль пройдёт в Чите, Приаргунске, Краснокаменске, Борзе, Оловянной, Могойтуе, Агинском, Нерчинске и Балее. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.



Возрастное ограничение 6+

