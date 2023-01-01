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Известный актёр приедет в Забайкалье «читать со смыслом»

Известный актёр приедет в Забайкалье «читать со смыслом»
Общество,  Фото:pixabay.com
Андрей Мерзликин покажет моноспектакль учащимся края

В Забайкальском крае продолжается реализация проекта «Читаем со смыслом». В январе студенты и школьники региона смогут воспользоваться пушкинской картой чтобы посетить моноспектакль заслуженного артиста России Андрея Мерзликина «С любовью к Родине» (6+).

- «Уже три этапа этого замечательного проекта позади. Мы принимали Даниила Спиваковского и Валерия Яременко. Отзывы от учителей, а самое главное от детей только положительные, - рассказала министр культуры Ирина Левкович.

В период с 30 января по 3 февраля моноспектакль пройдёт в Чите, Приаргунске, Краснокаменске, Борзе, Оловянной, Могойтуе, Агинском, Нерчинске и Балее. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.

Возрастное ограничение 6+
Забайкальский край театр школа вузы дети

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