Андрей Мерзликин покажет моноспектакль учащимся края
В Забайкальском крае продолжается реализация проекта «Читаем со смыслом». В январе студенты и школьники региона смогут воспользоваться пушкинской картой чтобы посетить моноспектакль заслуженного артиста России Андрея Мерзликина «С любовью к Родине» (6+).
- «Уже три этапа этого замечательного проекта позади. Мы принимали Даниила Спиваковского и Валерия Яременко. Отзывы от учителей, а самое главное от детей только положительные, - рассказала министр культуры Ирина Левкович.
В период с 30 января по 3 февраля моноспектакль пройдёт в Чите, Приаргунске, Краснокаменске, Борзе, Оловянной, Могойтуе, Агинском, Нерчинске и Балее. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
Возрастное ограничение 6+
Известный актёр приедет в Забайкалье «читать со смыслом»
Общество, Фото:
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