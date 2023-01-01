Он появился в улусе Шэнэ-Буса
Накануне Нового года в Заиграевском районе Бурятии торжественно открыт фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Он расположен в улусе Шэнэ-Буса.
Модульная конструкция возведена в рамках регионального проекта. Здание ФАПа, помимо зоны ожидания и кабинета фельдшера, оснащено процедурным кабинетом, смотровым, санузлом, аптечным пунктом и складскими помещениями. Также здесь установлены сантехника и система электричества, смонтирована система охраны и видеонаблюдения.
- Открывшийся фельдшерско-акушерский пункт соответствует всем стандартам и оснащён необходимым медицинским оборудованием: электрокардиограф, дефибриллятор, спирометр, анализатор уровня сахара крови, пульсоксиметр, тонометр для измерения внутриглазного давления, экспресс-анализатор уровня холестерина в крови, - рассказал главный врач Заиграевской центральной районной больницы Виталий Бабаев.
Ранее жители улуса получали амбулаторную помощь в ФАПе, который не отвечал необходимым требованиям, сообщает пресс-служба администрации Заиграевского района.
В районе Бурятии открыт ещё один ФАП
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