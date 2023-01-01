В Бичуре решили проблему тепла в «Подснежнике»
В Бичурском районе Бурятии после капитального ремонта открыл свои двери детский сад «Подснежник». Это самый большой детсад в районе, он умещает более 100 детей.
Несколько лет в зимние морозы были проблемы с отоплением. Бывало, что приходилось не работать несколько дней.
- Со времен постройки система теплоснабжения выработала свой ресурс. Поступали многочисленные жалобы родителей, пытались разными способами решить эту проблему. Установили тепловой пункт, чтобы понимать температуру теплоносителя на вводе в здание, давление в системе и теплосъём. Устанавливали дополнительный насос, частично проводили замену окон, и радиаторов, на сколько позволял бюджет района, - рассказал заместитель главы Бичурского района Артём Митапов.
В детском саду проведены следующие работы: полная замена кровли, утепление и обшивка фасада здания, устройство отмостки, замена оставшихся окон, замена внутренних и наружных дверей, ремонт санузлов, замена всей системы отопления, ремонт освещения.
- Были большие сложности с подрядчиком, который не выполнил работы в срок, и пришлось запустить процедуру расторжения контракта. В спешном порядке был заключён договор с добросовестным подрядчиком, который завершил капитальный ремонт, и наконец-то проблема тепла в «Подснежнике» была решена, - отметил Артём Митапов.
Как сообщает пресс-служба администрации района, стоимость капитального ремонта детского сада составила около 20 миллионов рублей.
В селе Бурятии открыл свои двери самый большой детсад района
Общество, Фото:
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