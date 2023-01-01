Он состоится сегодня, 1 января
Хоринский район Бурятии присоединится к всероссийской акции «Забег обещаний 2023». Сегодня, 1 января, в парке, на стадионе села Хоринск состоится открытый праздничный забег. Начало в 11:00.
- Ваша цель не время или скорость. Вы бежите не к финишу, а к исполнению желания. Любого: пробежать марафон, выучить английский, научиться плавать, посадить дерево или даже купить квартиру, - рассказали в отделе молодёжи ФКиС МО «Хоринский район».
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В райцентре Бурятии пробегут «Забег обещаний»
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