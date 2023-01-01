Врачи Бурятии рассказали куда обращаться за помощью в Новый год

Они пояснили, когда нужно обращаться в скорую, а когда – вызывать неотложную помощь
В Улан-Удэ рассказали, куда обращаться во время новогодних праздников, если случились непредвиденные ситуации со здоровьем: травмы, пищевые и алкогольные отравления, обострения хронических болезней и т.д.
Позвонить в «скорую помощь» с мобильного телефона можно по номеру: 103 или 112. Скорую помощь вызывают при таких жизнеугрожающих состояниях, как:
- Нарушение сознания, дыхания, кровообращения;
- Внезапный болевой синдром;
- Внезапное нарушение функции какого-либо органа или системы органов;
- Тяжёлые травмы, термические и химические ожоги;
- Внезапные кровотечения;
- Роды, угроза прерывания беременности.
Чтобы карета скорой добралась до вас как можно быстрее: нужно назвать ФИО, возраст и точный адрес. Причём не только улицу, дом и квартиру, но и этаж, номер подъезда и код домофона. Также надо сообщить свой номер телефона и как можно точнее описать ситуацию, количество пострадавших.
Если возникли проблемы со здоровьем, но срочного медицинского вмешательства не требуется, нужно вызвать участкового терапевта на дом или обратиться в пункт помощи на дому (неотложку). Перед приездом неотложки заранее нужно подготовить страховой медицинский полис заболевшего (или его копию).
По информации центра общественного здоровья и медпрофилактики РБ им. В.Р. Бояновой, список телефонов отделений неотложной медицинской помощи следующий:
Городская поликлиника №1 – 21-21-85;
Городская поликлиника №2 – 37-90-03;
Городская поликлиника №3 – 29-76-15, 51-76-15, 8-964-414-76-15;
Городская поликлиника №4 – 62-06-07, 66-05-85;
Городская поликлиника №5 – 65-64-30;
Городская поликлиника №6 – 44-68-83.
Адреса круглосуточных травмпунктов:
Травмпункт №1 городской поликлиники №1: ул. Куйбышева, 18, тел. 8(3012) 21-23-42, 21-22-53;
Травмпункт №2 городской поликлиники №2: бульвар Карла Маркса, 12, тел. 8(3012) 23-50-05;
Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко оказывает экстренную медицинскую помощь при травмах глаз, лор-органов - 43-73-49.
Врачи Бурятии рассказали куда обращаться за помощью в Новый год
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