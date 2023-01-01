Россияне рассказали, как они обычно встречают Новый год

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Самой любимой новогодней традицией россиян стали встречи с родными и друзьями



Портал Superjob.ru провёл исследование среди жителей России на тему любимых новогодних традиций. В предновогоднем открытом опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.



Как и раньше, собираться с родными и друзьями для встречи Нового года — любимая традиция 15% россиян. 12% опрошенных назвали традиционным предновогодним делом украшение дома и ёлки. По 6% респондентов любят традицию обмена подарками и праздничное застолье.



5% опрошенных любят загадывать желания. Каждый двадцатый не мыслит праздник «без тазика оливье». Еще 5% назвали своим любимым обычаем отдых. По 3% респондентов любят ходить под Новый год в баню, запускать фейерверки, готовить праздничные блюда и смотреть новогодние фильмы.



По 2% россиян своей любимой новогодней традицией назвали путешествия, встречу праздника в новых местах. Ещё у 2% проводы старого года неразрывно связаны с любимым игристым напитком.



Среди других традиций — уличные гуляния, пение, встреча Деда Мороза и Снегурочки, избавление от старых вещей и прочее.



Женщины больше любят такие традиции как украшение дома и ёлки, встречи с близкими, загадывание желания, обмен подарками, мужчины — застолье, отдых, поход в баню.

